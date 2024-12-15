اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير طريق أبو عمر وربطه بمحور 30 يونيو الدولي

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:26 م
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير طريق أبو عمر وربطه بمحور 30 يونيو الدولي تمهيد الطريق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سير أعمال رصف وتبطين طريق أبو عمر، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال تشمل تنفيذ طبقة من السن الأبيض، وأعمال الدمك والصنفرة، وتبطين الجانبين باستخدام التاكسي الخراسانية المسلحة، مشدداً على سرعة استكمال الأعمال والانتهاء من تبطين جانبي الطريق في أقرب وقت، تمهيدًا لاستكمال الأعمال النهائية للرصف.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم ربط طريق كفر الشيخ - المحلة المزدوج بمحور 30 يونيو الدولي، حيث تم توسعة الطريق على امتداد 750 مترًا.

 







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