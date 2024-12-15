اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:35 م
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محافظ قنا يتفقد منتجات الفخار والفركة بمعرض "تراثنا" للحرف التراثية.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:15 م
محافظ قنا يتفقد منتجات الفخار والفركة بمعرض "تراثنا" للحرف التراثية.. صور جانب من التفقد
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، منتجات الفخار والفركة المشاركة في الدورة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك داخل الجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة تشارك في معرض "تراثنا" من خلال جناح يضم 10 عارضين يمثلون تكتلات الفركة والفخار والخزف بقرى مركزي نقادة وقوص، ممثلين عن أكثر من 3000 حرفي متخصص في هذه الصناعات التراثية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتطوير منتجاتهم وتسويقها وفقًا لأحدث أساليب العرض والتسويق، مؤكدا أن معرض "تراثنا" يُعد فرصة حقيقية لتسويق المنتجات المميزة التي تشتهر بها المحافظة، سواء على المستوى التنموي من خلال تعزيز التكتلات وأعضائها، أو على المستوى التجاري بتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تنمية وتطوير 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطط استراتيجية لتطوير هذه التكتلات.

 

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا

 

محافظ قنا يتفقد منتجات الفخار والفركة
محافظ قنا يتفقد منتجات الفخار والفركة

 

محافظ قنا يلتقى المنتجين المشاركين فى معرض تراثنا للحرف التراثية
محافظ قنا يلتقى المنتجين المشاركين فى معرض تراثنا للحرف التراثية






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