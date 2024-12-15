محافظة أسوان تنظم ورشة لرفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت محافظة أسوان، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى مجال تطوير خدمات المواطنين، وتحت رعاية محافظ أسوان، ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة، والرد على استفساراتهم.

وضمت الورشة، التى حضرها العميد مهندس أحمد طعيمة مدير المشروع، والمهندس إبراهيم السيد مساعد مدير مشروع، وتستمر على مدار 4 أيام ممثلين عن جهاز شئون البيئة، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومديرية الأمن طبقًا للقانون رقم (154) لسنة 2019.

ومن جانبه، أوضح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود، وفى أسرع وقت وفقاً لمنظومة التحول الرقمى ، وطبقاً للنهج المتطور داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أنه يتم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة والتى تساهم على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة.