لجان من الطيران المدنى تراجع خطط تطوير ودعم أرض مطار البالون الطائر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت منطقة أرض مطار البالون الطائر رحلة المغامرات الأبرز لسياح العالم غرب محافظة الأقصر، زيارة من لجنة من وزارة الطيران المدنى، ولجنة من الشركة المصرية للمطارات، لبحث خطط تطوير حركة العمل في مطار البالون خلال الفترة المقبلة، وزيادة الطاقة الإستيعابية ومراجعة كافة خطوات العمل في البالون الطائر لضمان نجاحه بصورة أكبر مع قدوم الموسم السياحى الشتوى.

وفى هذا الصدد و‏في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران لحركة البالون الطائر السياحية غرب الأقصر، قام بإرسال لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والفريق المعاون والمختصين من الشركة المصرية للمطارات القطاع الهندسي، وفريق من السلامة الجوية للوقوف على تطوير مطار البالون بالأقصر.

وقمت تلك اللجان خلال زيارتها لأرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، بالوقوف على إجراءات السلامة الجوية وإجراءات التشغيل، ومتابعة التشغيل لحظة بلحظة في ضوء زيادة أعداد السائحين في الفترة المقبلة، وذلك حتى تكون مدينة الأقصر تظهر بمظهر لائق أمام الأفواج السياحية القادمة من حول العالم بالموسم السياحى الشتوى وبما يليق بمدينة الحضارة الأقصر التاريخية.

وفي هذا الصدد قال خالد سليمان مدير العلاقات العامة في إحدي شركات البالون الطائر، إنه تلك الزيارة تصب في دعم حركة البالون الطائر في الفترة المقبلة، والتي تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لأرض مطار البالون وتساهم في عمليات التنظيم للعمل والخروج داخله خلال الفترة القادمة بصورة أفضل، مشيداً بتلك المتابعات من وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني لإنجاح رحلات المغامرة الأبرز في جنوب مصر.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، إنه تستعد يومياً الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا.

وأوضح خالد سليمان، إنه يتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر حوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ومن الجدير بالذكر إنه يعيش العشرات من الأفواج السياحية من حول العالم، أجواء من السعادة والبهجة فى محافظة الأقصر، وذلك للاستمتاع بسحر رحلات البالون الطائر بالبر الغربى، حيث تشهد محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، وذلك من قبل السياح من حول العالم، والتى تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، فرحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، ومع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر.