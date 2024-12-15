اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

قصف مدفعى إسرائيلى مكثف وإطلاق نار فى منطقة مواصى رفح الفلسطينية جنوب غزة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:53 ص
قصف مدفعى إسرائيلى مكثف وإطلاق نار فى منطقة مواصى رفح الفلسطينية جنوب غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وإطلاق نار في منطقة مواصي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حركة حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودًا من قبل، ومن المقدّر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة قد تكون أسابيع قليلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







مشاركة

غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان

رفح الفلسطينية

جنوب غزة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة