قصف مدفعى إسرائيلى مكثف وإطلاق نار فى منطقة مواصى رفح الفلسطينية جنوب غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وإطلاق نار في منطقة مواصي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حركة حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودًا من قبل، ومن المقدّر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة قد تكون أسابيع قليلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.