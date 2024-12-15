فرق مديريات العمل والصحة والتموين تتفقد مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكفيف، قام وفد مشترك من مديريات العمل، التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية، بزيارة مدرسة النور للمكفوفين؛ لتقديم رسالة أمل وتقدير لهذه الفئة الغالية من المجتمع الإسماعيلي.

توجه فريق برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة اليوم إلى مدرسة النور للمكفوفين، شمل الفريق خدمات الطب الوقائي وتضم التطعيمات، صحة البيئة، المتوطنة والأغذية، فريق الرعاية الأساسية، فريق المبادرات الصحية وفريق الإعلام والتواصل المجتمعي.

والتقت الدكتورة ريم مصطفى مع مدير ومشرفي المدرسة لمعرفة احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب بالنسبة للجانب الصحي والوقائي للطلاب.

وقام فريق الرعاية الأساسية بإجراء فحص طبي للطلاب، والتوعية بتجنب الأنفلونزا الموسمية والتعامل الصحيح في حالة الإصابة، كما تبين احتياج أحد الطلاب للإحالة لمزيد من الفحص والرعاية ووجهت وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع إدارة الصيدلة وصرف الأدوية المطلوبة.

واطمئن الفريق على حصول الطلبة على التطعيمات وفق سنواتهم الدراسية وتسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم متابعة مطبخ المدرسة وإبداء بعض الملاحظات والعمل على تلافيها وأخذ عينات من مياه الشرب، كما قام فريق المتوطنة بمكافحة الذباب بجميع أسوار وأشجار وطرق المدرسة ومكافحة الحشرات الزاحفة بالحمامات والغرف وغرف الإعاشة ومكافحة القوارض بالمدرسة.

كما قام فريق المبادرات بإجراء فحص مبادرة "100 مليون صحة" للمدرسين وأولياء الأمور، فضلًا عن قيام فريق الإعلام والتواصل المجتمعي بعدة ندوات للطلبة، تناولت التغذية السليمة والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى ندوة عن التوعية بالفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لأورام الثدي للمدرسين وأولياء الأمور.

وأبدى فريق مديرية الصحة ترحيبه بأي فعاليات يتم مشاركة فرق المديرية بها واستمرار التعاون المشترك لرعاية ومساندة أصحاب الهمم في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب من خلال المدرسة.

فيما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بقيادة شيماء عمر مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتوزيع 40 شنطة من السلع الأساسية على الطلاب الأكثر احتياجًا، في بادرة طيبة تعكس اهتمام الدولة بظروفهم المعيشية والمساهمة في تحسينها.

وفي إطار التعاون بين مديرية العمل والمدرسة، قام حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتخطيط لعقد دورات تدريبية في مجالي اللغة الإنجليزية وتعلم الحاسوب، للمفاهمة في تمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الزيارة المشتركة بين المؤسسات الحكومية ومدرسة النور، تعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين كافة المديريات الخدمية بالإسماعيلية، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مصلحة المجتمع.

ومن جانبهم، أوضح مديري المديريات أن هذه الزيارة هي رسالة واضحة إلى المجتمع بأكمله بأن الأشخاص من ذوي الهمم، هم جزء لا يتجزأ منه، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، كما أنها دعوة للجميع للمشاركة في دعم هذه الفئة وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.

