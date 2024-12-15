اليوم السابع
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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فى مطار دير الزور العسكري بسوريا

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:51 م
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فى مطار دير الزور العسكري بسوريا قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات استهدفت مواقع في مطار دير الزور العسكري بسوريا، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال المرصد السوري، إن  دوي انفجارات في دير الزور تزامنا مع تحليق مقاتلات مجهولة.

من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، السبت، الوضع في سوريا.

وأضاف نتنياهو في بيان: "ليس لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا"، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى "إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.







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