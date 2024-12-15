عطل لانش ركاب بنهر النيل فى بنى سويف دون خسائر أو إصابات.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بسرعة الانتقال إلى موقع عطل مفاجئ تعرض له لانش نقل ركاب وسيارات بنهر النيل، في المنطقة الواقعة بين قريتي علي حمودة والشناوية، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع الموقف.

وتدخلت فرق الإنقاذ التابعة للمسطحات المائية بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تم توفير لانش بديل لنقل الركاب من موقع العطل إلى مرسى النيل من الجهة الغربية أمام قرية الشناوية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات بين الركاب أو السيارات، ولم يؤثر على حركة الملاحة النهرية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية شوقي هاشم، أن العطل جاء نتيجة الحمولة الزائدة على اللانش أثناء العمل الطبيعي، مما أدى إلى توقفه بشكل مفاجئ، وتم نقل جميع الركاب بأمان بالتعاون مع الأهالي، وإصلاح العطل الفني في العوامة تمهيدًا لاستئناف التشغيل.

يُذكر أن العطل تم التعامل معه فور تلقي بلاغ من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، في إطار حرص القيادة التنفيذية على الاستجابة السريعة لأي طارئ يهدد سلامة المواطنين.



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