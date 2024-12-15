اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط سيارة محملة بـ3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:56 م
ضبط سيارة محملة بـ3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية جانب من الضبطية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضبط سيارة محملة بما يقرب من 3 أطنان دقيق بلدي مدعم، قادمة من محافظة الشرقية، قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم مطاردة لصوص الدعم، حتى تمكنَّا من القبض عليهم، والتحفظ على السيارة والدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، المحال التجارية، المخازن، والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على حق المواطنين في الدعم الذي تقدمه الدولة.







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