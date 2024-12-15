شاهد شارع طرح البحر ببورسعيد وسط مناخ معتدل مع نهاية الخريف

بورسعيد - محمد عزام

يشهد شارع عاطف السادات "طرح البحر" أحد المحاور الرئيسية في محافظة بورسعيد، مناخ رائع وأجواء ممتعة على الرغم من قُرب نهاية فصل الخريف .

وتشهد محافظة بورسعيد، طقس خريفي معتدل على كافة الأنحاء من إعتدال في درجات الحرارة وسطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقساً مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء .

ويمتد شارع طرح البحر من المجرى الملاحي لقناة السويس شرقاً مروراً بأحياء الشرق والعرب والمناخ ، ويضم العديد من الأماكن الثقافية والترفيهية والسياحية .



اجواء خريفية رائعة ببورسعيد (1)



الزراعات في الشارع



سطوع الشمس (1)



شارع طرح البحر ببورسعيد



سطوع الشمس



اجواء خريفية رائعة ببورسعيد