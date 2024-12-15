شاهد شارع طرح البحر ببورسعيد وسط مناخ معتدل مع نهاية الخريف

يشهد شارع عاطف السادات "طرح البحر" أحد المحاور الرئيسية في محافظة بورسعيد، مناخ رائع وأجواء ممتعة على الرغم من قُرب نهاية فصل الخريف .
وتشهد محافظة بورسعيد، طقس خريفي معتدل على كافة الأنحاء من إعتدال في درجات الحرارة وسطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة .
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقساً مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء .
ويمتد شارع طرح البحر من المجرى الملاحي لقناة السويس شرقاً مروراً بأحياء الشرق والعرب والمناخ ، ويضم العديد من الأماكن الثقافية والترفيهية والسياحية .
اجواء خريفية رائعة ببورسعيد (1)
الزراعات في الشارع
سطوع الشمس (1)
شارع طرح البحر ببورسعيد
سطوع الشمس
اجواء خريفية رائعة ببورسعيد
شارع عاطف السادات
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