اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد شارع طرح البحر ببورسعيد وسط مناخ معتدل مع نهاية الخريف

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:51 م
شاهد شارع طرح البحر ببورسعيد وسط مناخ معتدل مع نهاية الخريف شارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد شارع عاطف السادات "طرح البحر" أحد المحاور الرئيسية في محافظة بورسعيد، مناخ رائع وأجواء ممتعة على الرغم من قُرب نهاية فصل الخريف .

وتشهد محافظة بورسعيد، طقس خريفي معتدل على كافة الأنحاء من إعتدال في درجات الحرارة وسطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقساً مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء .

ويمتد شارع طرح البحر من المجرى الملاحي لقناة السويس شرقاً مروراً بأحياء الشرق والعرب والمناخ ، ويضم العديد من الأماكن الثقافية والترفيهية والسياحية .

اجواء خريفية رائعة ببورسعيد (1)
اجواء خريفية رائعة ببورسعيد (1)

 

الزراعات في الشارع
الزراعات في الشارع

 

سطوع الشمس (1)
سطوع الشمس (1)

 

شارع طرح البحر ببورسعيد
شارع طرح البحر ببورسعيد

 

سطوع الشمس
سطوع الشمس

 

اجواء خريفية رائعة ببورسعيد
اجواء خريفية رائعة ببورسعيد

 

شارع عاطف السادات
شارع عاطف السادات

 







مشاركة

بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

الطقس

الارصاد الجوية

المناخ




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة