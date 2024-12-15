سفير روسيا بكوريا الجنوبية: موسكو وسول يمكنهما استعادة العلاقات بعد عزل الرئيس يون

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صرح السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، السبت، بأن موسكو وسول، تحتفظان بفرصة استعادة العلاقات الثنائية فيما بينهما، بعد أن أيّد البرلمان الكوري الجنوبي عزل الرئيس يون سوك يول.



وقال زينوفييف، في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، : "تحتفظ روسيا وكوريا الجنوبية بفرص لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء علاقاتنا في المستقبل، ونأمل ألا تعيق الأحداث التي تجري في الحياة السياسية الداخلية في كوريا الجنوبية، هذه العملية في نهاية المطاف، وإنما تسهم فيها".



وأشار السفير الروسي إلى أن العلاقات الثنائية اقتربت في الآونة الأخيرة من حافة اللاعودة ، قائلا" إن كوريا الجنوبية لم تتجاوز الخط الأحمر باتخاذ قرارات بشأن التوريد المباشر للأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا".



وأضاف أن التصويت في البرلمان لم يغلق الباب بعد بشأن قضية عزل الرئيس، وأن صلاحيات الرئيس الكوري الجنوبي تم تعليقها فقط، وجرى نقلها مؤقتا إلى رئيس الوزراء.



وعقد أول تصويت برلماني لعزل يون، في 7 ديسمبرالجاري، لكنه فشل بعد مقاطعة الحزب الحاكم التصويت.



وفي 3 ديسمبر الجاري، أعلن يون الأحكام العرفية، مدعيا أن المعارضة تتعاطف مع كوريا الديمقراطية الشعبية، وتخطط للتخريب، وتحدى البرلمان الإعلان الرئاسي، وصوّت على رفع الأحكام العرفية.



وقال مكتب رئيس البرلمان، وو وون شيك، إن إعلان الرئيس الأحكام العرفية غير صالح بعد تصويت النواب ، وبعد فترة وجيزة، رفع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الأحكام العرفية واعتذر للأمة، وتم منعه من مغادرة البلاد في انتظار نتائج التحقيق، بينما تم القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، للاشتباه في خيانته.