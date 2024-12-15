زامبيا تسدد 82 مليون دولار للصين قبل اتفاق إعادة هيكلة الديون

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أعلنت وزارة المالية في زامبيا أن شركة المرافق العامة للطاقة دفعت 82 مليون دولار إلى بنك التصديروالاستيراد الصيني قبل التوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة الديون مع دائنيها الثنائيين الرسميين.



وقالت وزارة المالية في زامبيا - في بيان - إن شركة زيسكو المحدودة، المعروفة باسم الشركة، حولت الأموال من حساب مضمون كدفعة أولى بعد موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر 2022، كانت الحكومة قد علقت المدفوعات لدائنيها الرسميين والتجاريين في عام 2020، لتصبح أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في عصر الوباء، وفقا لشبكة "بلومبرج".



وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول المعاملة المماثلة للدائنين المطلوبة بموجب إرشادات إعادة هيكلة الديون المشتركة لمجموعة العشرين التي تبنتها زامبيا لتجديد حوالي 13 مليار دولار من الديون الخارجية.



وتوصلت الحكومة إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية في أكتوبر عام 2023، ولم تصدق عليها بعد ثنائيًا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.



وقال وزير الخزانة الزامبي فيليكس نكولوكوسا في الثامن من ديسمبر الجاري، إن الدين الذي دفعته شركة زيسكو "للأسف" كان من المفترض أن يُدرج في إعادة هيكلة ديون زامبيا، وهي عملية لم تنته بعد.



وفي إطار الجهود الرامية إلى "تطبيع" الوضع، اقترحت زامبيا أن يُحتسب الدفع كسلف على الفائدة المتراكمة على ديونها للصين منذ عام 2023، وفقا لنكولوكوسا .. وقال: "هذه هي المناقشة التي نجريها. نحن نبحث عن حل لذلك".



وقال نكولوكوسا، إنه عندما اكتشفت وزارة المالية أن شركة زيسكو دفعت المبلغ، أصدرت تعليماتها على الفور للشركة بعدم إجراء المزيد من التحويلات وأبلغت أمانة لجنة الدائنين الرسمية في زامبيا، واقترحت علاجًا.