روسيا تعلن إجلاء بعض أعضاء بعثتها الدبلوماسية من سوريا

وكالات

أعلنت روسيا، الأحد، إجلاء عدد من أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عمل سفارتها في العاصمة السورية، وفق وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وقالت إدارة مركز المواقف والأزمات بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا قامت بإجلاء جزء من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وكذلك البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية وبيلاروسيا وأبخازيا.

وكتبت الخارجية، في بيان عبر "تليجرام" أنه "في 15 ديسمبر (الجاري)، قامت رحلة خاصة للقوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة حميميم الجوية، بنقل بعض أفراد البعثات الأجنبية والروسية في دمشق، إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو"، مع التأكيد على استمرار عمل السفارة الروسية في دمشق.

وأشار البيان إلى أنه "تم أيضاً إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الديمقراطية (الشمالية) وأبخازيا".