رئيس جامعة سوهاج يفتتح دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات دورة "الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي"، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، في الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال، المحاضر بالندوة، وذلك في القاعة الزجاجية للمؤتمرات بمقر الجامعة القديم.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره بافتتاح هذه الدورة التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة سوهاج والأكاديمية، مؤكداً على أهمية هذه الدورة في تعميق الوعي بمبادئ الأمن القومي ورفع مستوى الفهم حول الأبعاد الاستراتيجية التي تؤثر على الأمن الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.

من جانبه، أشار اللواء أسامة الجمال إلى أهمية توعية جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، بالمخاطر التي تهدد أمن البلاد. وأكد أن مصر تتعرض لمؤامرات كبيرة في هذه الفترة، بسبب الإصلاحات الضخمة والإنجازات التنموية التي تحققت على أرض الواقع. وأشاد الجمال بدور جامعة سوهاج في نشر الوعي الأكاديمي والوطني، مؤكدًا على أهمية تكاتف جهود المجتمع المصري للتصدي لهذه المؤامرات.

وأوضح الدكتور أحمد عاطف، مدير رعاية الشباب المركزية، أن الدورة تشهد مشاركة 239 متدربًا، من عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، الجهاز الإداري، بالإضافة إلى الطلاب. وأكد أن الدورة تستمر لمدة أربعة أيام، وهي فرصة لتبادل الخبرات وتعميق المعرفة في مجالات الأمن القومي والدراسات الإستراتيجية.

وتستهدف الدورة تعزيز الوعي الاستراتيجي لدى المشاركين حول التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وتوفير فرص للحوار حول السبل الممكنة لمواجهة هذه التحديات في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة.



أعضاء هيئة التدريس



إقبال كبير على التدريب



السلام الوطنى بإفتتاح الدورة التدريبية