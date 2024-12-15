رئيس جامعة الزقازيق يفتتح مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة عبدالعزيز عسل نائبة محافظ الشرقية ووفد الوكالة الأمريكية صباح اليوم وتفقد الحضور قاعات المركز ومحتوياته.

ويضم المركز قاعات للتدريب وورش عمل لتدريب الطلاب ذوى الهمم وتجهيزهم لسوق العمل.

جدير بالذكر، أن الجامعة قد افتتحت معرض الفنون التشكيلية "أنامل فنان" الأسبوع الماضي لعرض منتجات قسم التربية الفنية للطلاب الصم وزملائهم، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية والذي انعقد فى الحرم الجامعى بكلية التجارة.