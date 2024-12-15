حصاد الوزارات.. مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات..
مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش
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امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة
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