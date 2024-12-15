حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر بجنوب سيناء.. درجة الحرارة بسانت كاترين 3

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد 15 ديسمبر، طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، والرياح معتدلة 30 كيلو فى الساعة، وحالة الملاحة بالبحر الأحمر فى اتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر مضطرب حيث يبلغ ارتفاع الموج 2:5 متر.

وفيما يلى درجات الحرارة بمدن المحافظة:

سانت كاترين العظمى 15 الصغرى 03

رأس سدر العظمي 21 الصغرى 12

طورسيناء العظمي 22الصغرى 12

شرم الشيخ العظمي 23 الصغرى 15

طابا العظمى 20الصغرى 09

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 15 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.