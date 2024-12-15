جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول أضرار استخدام للأجهزة الذكية وتأثيره على المراهقين

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "أضرار الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية" تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي وجه إلى ضرورة تعزيز الوعي بين الطلاب بخطورة الإفراط في استخدام التكنولوجيا وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية والاجتماعية، خاصة في المراحل العمرية الحرجة وذلك في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بتوعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى دور الجامعة في تنظيم فعاليات تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة الناتجة عن سوء استخدام التكنولوجيا، موضحة أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وأدارها الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، بحضور 65 طالبًا من مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين.

وتناولت الندوة مفهوم الإدمان الإلكتروني، أسبابه، طرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى أضرار الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية.

وأوضح الدكتور باسم عبد الغني أن إدمان الإنترنت يُعرّف بأنه سلوك ناتج عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا رغم آثاره السلبية، لا سيما في مرحلة المراهقة.

كما تم تسليط الضوء على تأثير هذا النوع من الإدمان على أنظمة المخ، حيث يصبح وسيلة للهروب من الواقع والتخلص من مشاعر القلق والملل، مما يؤدي إلى الانعزال والاكتئاب عند الانفصال عن الأجهزة الذكية.

نُظمت الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنظمها جامعة قناة السويس لدعم المجتمع المحلي والمساهمة في معالجة القضايا التي تؤثر على فئة المراهقين بشكل خاص.

