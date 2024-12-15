جامعة قناة السويس تعلن تكليف مستشارى لجان الأنشطة الطلابية للعام 25/24

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، حيث تسهم في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز مهاراته في مختلف المجالات، ودعم انخراطه الفعّال في الحياة الجامعية.

وأوضح "مندور" أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بتطوير خطط الأنشطة الطلابية بما يحقق أهدافها ويرسخ قيم الابتكار والعمل الجماعي، مشيدا بدور مستشاري لجان الأنشطة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون خبراتهم لتوجيه الطلاب وتحفيزهم على المشاركة المثمرة.

في هذا السياق، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتسليم قرارات التكليف لأعضاء هيئة التدريس المكلفين بالإشراف على لجان الأنشطة المختلفة خلال العام الجامعي الجديد.

وأشار "عبد النعيم" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق توازن بين العملية التعليمية والأنشطة الموازية، بما يُسهم في إعداد جيل من الطلاب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وشملت قرارات التكليف اختيار الدكتور أحمد كمال حسن، المدرس بكلية التربية الرياضية، مستشارا للجنة الرياضية، لما له من خبرة في تنمية المهارات الرياضية لدى الطلاب حيث شغل هذا المنصب على مدار 8 سنوات متتالية.

كما تم تكليف الدكتورة هبة محمد عبد الحميد الدناصوري، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، بمهمة الإشراف على اللجنة الاجتماعية للعام الرابع على التوالي لتعزيز الوعي الاجتماعي والعمل التطوعي.

وفي مجال الجوالة، وقع الاختيار على الدكتورة هبه الله عبد المنعم، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، لتكون مستشار لجنة الجوالة، حيث ستعمل على تشجيع الطلاب على الاستكشاف وتنمية مهارات القيادة.

فيما تم تكليف الدكتور عماد مكرم غطاس، المدرس بكلية العلاج الطبيعي، بمهمة مستشار النشاط العلمي، للإشراف على الأنشطة التي تدعم الابتكار والبحث العلمي.

كما تم اختيار الدكتورة ندى محمد كمال، المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مستشارًا للجنة الثقافية لتعزيز الفعاليات الثقافية وتنمية المواهب الأدبية والفنية لدى الطلاب.

أما الدكتور محمد مصطفى علي الباز، المدرس بكلية التجارة، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر ، فتم تكليفه بالإشراف على نشاط الأسر، حيث سيعمل على توطيد العلاقات بين الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي.

وفي مجال الأنشطة الفنية، تم تكليف الدكتورة هانم توفيق حامد، المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مستشارًا للنشاط الفني، لدعم المواهب الفنية وإبراز الإبداع بين الطلاب.