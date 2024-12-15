جامعة القناة تحتفل بختام دورة تدريب معلمى اللغة الصينية بالتعاون مع "بكين"

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس اليوم الأحد، حفل ختام الدورة التدريبية التي عُقدت بالتعاون مع جامعة بكين للغات والثقافة، الشريك الأكاديمي للمعهد وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

استهدفت الدورة معلمي اللغة الصينية المصريين في المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، استمرت من 20 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وشملت محاور متخصصة لتعزيز كفاءة المعلمين في تعليم اللغة الصينية للأطفال.

وفي تصريح له، أكد الدكتور ناصر مندور أن هذه الدورة تأتي ضمن الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة لنشر الثقافة الصينية بإقليم القناة، معربًا عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع جامعة بكين للغات والثقافة، التي ساهمت في تدشين مبادرة تعليم اللغة الصينية بمراحل التعليم الأساسي في مصر منذ نوفمبر 2019.

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون الأكاديمي بين المؤسستين يُعد نموذجًا مثاليًا لدعم التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات الدولية.

من جهتها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية الدورة التدريبية في رفع مستوى كفاءة معلمي اللغة الصينية، بما يعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية المهارات التعليمية.

ومن جانبه ـ أوضح الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس أن المعهد، عبر برامجه المختلفة، يرسخ دور الجامعة كمنصة لنشر اللغة والثقافة الصينية، مؤكدا على استمرار دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات الرائدة.

تضمن حفل الختام، الذي ُعقد بقاعة المرئيات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضًا لفعاليات الدورة التدريبية، وكلمات خاصة من السيدة هوانغ شياو، مدير إدارة التعليم الدولي بجامعة بكين، والدكتور حسن رجب، مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة، وما وينبو، المدير الصيني للمعهد.

كما يشهد الحفل توزيع شهادات التقدير والجوائز للمعلمين الفائزين في الدورة، بالإضافة إلى تقديم فقرات شعرية من طلبة أقسام اللغة الصينية بالجامعة.

يأتي هذا الحدث كتقدير لدور جامعة قناة السويس في نشر اللغة الصينية بمصر، حيث ساهم معهد كونفوشيوس في إدخال اللغة الصينية ضمن منظومة التعليم الأساسي منذ عام 2019.

وقد أشرفت جامعة بكين للغات والثقافة على وضع المناهج الدراسية وتدريب المعلمين المصريين لضمان جودة التعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب الثقافي بين البلدين.