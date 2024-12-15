جامعة العريش تطلق حملة للتبرع بالدم دعما لمرضى مستشفى العريش ضمن "بداية"

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت جامعة العريش حملة للتبرع بالدم تستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبإشراف المهندس محمد أبو حطب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وضمن جهودها لتعزيز دورها المجتمعي.

وتهدف الحملة إلى دعم مرضى مستشفى العريش العام، في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات مجتمعية لأبناء محافظة شمال سيناء، وتعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع. كما تسعى الحملة إلى غرس قيم العمل التطوعي لدى الطلاب، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والصحية.

وخلال إطلاق الحملة، أوضح المهندس محمد أبو حطب أهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية على المتبرع، ومنها تحسين الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب والعاملين في الجامعة على التبرع.

وانطلقت الحملة داخل الحرم الجامعي، حيث شهدت مشاركة واسعة من طلاب الكليات المختلفة من أمام مبنى كلية التجارة وشارك فيها طلاب الجامعة والعاملين مساهمة في هذا العمل الإنساني.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور حسن الدمرداش، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجامعة بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة تنموية.

وأشار إلى أن التبرع بالدم لا يدعم فقط المرضى المحتاجين، بل يسهم أيضًا في نشر الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي لتحقيق مجتمع متماسك.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من الجهود التي تبذلها جامعة العريش لتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحلي في شمال سيناء، وتسعى من خلالها الجامعة إلى لعب دور فاعل في تحسين جودة الحياة ودعم الخدمات الصحية بالمحافظة.

