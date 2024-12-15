تنفيذ 23 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

أعلنت محافظة مطروح، خلال الاحتفال بالعيد لقومي، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يشهد تنفيذ مشروعات عملاقة، تطويراً مستمراً، للارتقاء بالخدمات للمواطنين، وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 23 مشروعا تابعا للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات بلغت 11,3 مليار جنيه، في إطار المخطط الشامل لتنمية غرب مصر.

وشهد الفترة الأخيرة، الانتهاء من تنفيذ محطات التحلية بتكلفة 3 مليار و 946 مليون جنية ( الرميلة 4 بطاقة 65 ألف جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعه بطاقة 40 ألف م3، وشبكات مياه محطة تحلية سيدي براني بطاقة 2000 م3، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بطاقة 3500 م3/يوم بتمويل من المحافظة.

وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتكلفة 5 مليار و 791 مليون جنيه وهي مشروعات صرف صحى متكامل، بسيوة طاقة 18 ألف م3 /يوم ، وفي مدينة الحمام بطاقة 4 ألاف م3/يوم والضبعة بطاقة 14 ألف م3 والمرحلة الثالثة بمدينة مرسى مطروح "المناطق المحرومة" بطاقة 30/60 ألف م3 /يوم بالإضافة إلى 3 محطات رفع أرقام " 7-8-9 " الخطوط الناقلة وشبكات المياه، بتكلفة مليار و 543 مليون جنية، من محطات الرميلة الى الخزانات الاستراتيجية، ومن محطة الضبعة إلى رافع غزالة.

كما تم إنشاء وحدتى إزالة الحديد بطاقة 1000 م3 /يوم بقرية جارة أم الصغير بتكلفة 35 مليون جنيها، ومحطة بطاقة 5000 م3 /يوم بمنطقة الدكرور في سيوة، تعمل بوحدتى الطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليون جنيها، كما تم إعادة تأهيل محطة الدكرور القديمة، لتصل المياه المنتجة إلى 10 ألف م3/يوم.

وجارى انشاء محطة إزالة الحديد بطاقة 5000 م3 /يوم، بمنطقة أبو بكر الصديق بتكلفة 70 مليون جنيها، يتم البدء بعد حفر الآبار لعدم وجود مياه كافية حالياً، وحفر 3 آبار عميق بمناطق " الدكرور – أبو بكر الصديق – المراقي " بتكلفة 60 مليون جنيها، وإحلال وتجديد شبكات مياه شرب بمدينة سيوة بتكلفة 75 مليون جنيها، وإنشاء 12 مركز خدمة عملاء متطور، بمختلف مراكز المحافظة، وتركيب 54 ألف و 147 عداد مسبق الدفع بنسبة تنفيذ 53 % في مختلف مراكز المحافظة.

ويأتي احتفال مطروح بعيدها القومي، إحياء للذكرى الوطنية 109 لمعركة وادي ماجد، ونضال قبائل مطروح ومشاركتهم قوات الهجانة وحرس الحدود بالجيش المصري، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بقيادة البكباشي صالح حرب قائد الجيش المصري بالصحراء الغربية في ذلك الوقت، ورموز وقيادات القبائل البدوية .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تن الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد القومي للمحافظة، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار باقي الشهر، و تنظيم فعاليات متنوعة واستعراضات وحفلات وأنشطة متعددة، من بينها، افتتاح المشروعات والخدمات، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وتقديم هدايا عينية وأجهزة منزلية للمشاركين، مهداة من مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح، كما سيتم تنظيم مسابقة وأمسيات الشعر البدوي، واستعراض وسباقات للخيول، بمشاركة فرسان مطروح بالزي البدوي التراثي.

يذكر أن معركة وادى ماجد، التى اندلعت شرارتها يوم 11 ديسمبر، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام من الكر والفر، من أشهر معارك المقاومة لأبناء مطروح، واستمرت المقاومة واتسعت فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال.

وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم فى الأسر، خلال فترة المقاومة، وهى من أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سنو والذي يطلق عليه أبناء مطروح "سناو" على الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.