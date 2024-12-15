تنفيذ ثانى لقاءات رواق الأزهر بمراكز شباب أسوان

أسوان- صلاح المسن

بناء على مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان المصرى وعلى بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر الشريف، ووزارة الشباب والرياضة، نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارات الشباب ، برنامج رواق الازهر للطفل والاسرة بالتعاون مع الازهر الشريف .



شهد مركز شباب سلوا بحرى، تنفيذ ثانى لقاءات رواق الأزهر الشريف بأسوان، وتناول الشيخ مصطفى عبدالعزيز من ادارة الوعظ والارشاد بالازهر الشريف موضوع آداب الطريق ونشر الايجابية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتوره جيهان حنفي رئيس الاداره المركزيه لتنميه النشئ بوزاره الشباب والرياضة .



جدير بالذكر، أن رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب، يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان ، ويهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء بحضور كوكبة من علماء الأزهر .