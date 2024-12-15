"تعليم أسوان": تخصيص مجمع مدارس الرضوان لامتحانات طلاب السودان الوافدين

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عمق العلاقات التاريخية الأزلية التى تربط شعبى وادى النيل وتطلعه للمزيد من سبل توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة التربية والتعليم، القنصل العام لجمهورية السودان السفير عبد القادر عبد الله.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال بيان صحفي صادر عن مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه تم الاتفاق على تخصيص مجمع مدارس الرضوان التابع لإدارة أسوان التعليمية، للوافدين من أبناء السودان، لأداء امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسى 2024 /2023 والتى تأجلت للظروف التى تمر بها دولة السودان الشقيق، فى الفترة من 28 ديسمبر 2024 وحتى 9 يناير القادم.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التى تتعلق بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين بأسوان وأوجه التعاون المشترك، حيث يبلغ عدد الطلاب الوافدين من السودان والذين يدرسون بمحافظة أسوان نحو 800 طالباً وطالبة.



استقبال وكيل وزارة التربية والتعليم القنصل العام لجمهورية السودان