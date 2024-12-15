تعزيز خدمات النظافة والأمن بالمنطقة الصناعية بجمصة ضمن خطة تطوير شاملة

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد المنطقة الصناعية فى جمصة اليوم للمرة الثانية، حيث تابع أعمال شركة النظافة المتعاقد معها للعمل بالمنطقة الصناعية بجمصة لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات للمساهمة فى رفع مستوى أداء النظافة العامة وتوفير بيئة نظيفة وصورة بصرية لائقة للمستثمرين والعاملين.

كما تابع نائب المحافظ سير العمل بمعدات ومهام النظافة الجديدة التي كانت قد انضمت للعمل بمنظومة النظافة بالمنطقة الصناعية بجمصه،كذلك تفقد جميع بوابات المنطقة للوقوف على سير العمل في منظومة الأمن بالمنطقة ومتابعة أداء شركة التأمين التي تم التعاقد معها،والتأكد من أعمال المتابعة على البوابات لتقديم أفضل خدمة تأمينية للمنطقة الصناعية.

كذلك تفقد "العدل" أماكن إزالة مواسير الصرف الخرسانية المخالفة والتي كان لها تأثير سلبي على شبكة الصرف بالمنطقة والتي تم البدء في إزالتها خلال زيارته السابقة وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين،وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى أمام المصانع للاطمئنان على الانتهاء منها ونسب التنفيذ.

رافق نائب محافظ الدقهلية خلال جولته بالمنطقة العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه،والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة،والأستاذ محمود مسئول شركة الأمن بالمنطقة الصناعية .

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فقد تم دعم الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية ب 50 صندوق لجمع القمامة كمرحلة أولى وسيارة حمولة 5 طن قلاب للمساهمة في رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة ،وتم وضع خطة نظافة تشمل المنطقة الصناعية بأكملها ومراقبتها بواسطة غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي عن طريق شبكة بها 32 كاميرا مراقبة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة سير العمل في رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصه وتوفير سبل الدعم اللازم للمستثمرين والعاملين فيها.