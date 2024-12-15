تعرف على أسعار الأسماك فى كفر الشيخ اليوم الأحد 15-12-2024

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2024، تفاوتاً، ويشهد سوق الأسماك بمدينة كفر الشيخ وبكافة مدن المحافظة، توافد الأهالي لشراء الأسماك لكونها، الأكلة الأساسية لدى العديد من الأهالي لكون المحافظة الأولى في إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية.

وسعر سمك البوري يتراوح ما بين 120 لـ 180 جنيه حسب الحجم، وسعر الجمبري يبدأ من 200 جنيه صغير الحجم ويصل إلى 400 جنيه، والكابوريا من 130 جنيه إلى 250 جنيه، والفوارغ الكيلو بـ 150 جنيه، وسعر الطوبارة 150 جنيه، والسبيط من 250 إلى 350 جنيه علي حسب الحجم.

وبلغ سعر كيلو السمك المبروكة بـ 70 جنيها، كيلو السمك الماكريل 180 جنيها، كيلو البلطي 80 جنيها، وسعر السمك الوقار 233 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القاروص 212 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي 173 جنيها للكيلو، وسعر كيلو قشر بياض 142 جنيها، وسعر كيلو المرجان وسط 130 جنيها، وسعر كيلو البياض «ممتاز» 152 جنيها للكيلو.