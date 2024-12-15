تعاون علمى وبحثى بين جامعتى قناة السويس وهواتشى الصينية.. التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدا من جامعة هواتشي بمقاطعة سيتشوان الصينية، في لقاء استهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

وأشار "مندور" إلى حرص الجامعة على توسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية بما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي ودعم التنمية المستدامة.

وعرض الدكتور ناصر مندور نبذة عن جامعة قناة السويس تضمنت عدد كلياتها الذي يبلغ 17 كلية و4 معاهد، وتتميز بالصدارة بين الجامعات المصرية في التعاون مع الجانب الصيني، ولديها 10 آلاف طالب دراسات عليا، و4 آلاف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، ويعمل بها 10 آلاف إداري.

ضم الوفد الصيني الدكتور شي وي فو، نائب رئيس جامعة هواتشي، والدكتورة كي جاو، عميدة كلية التربية الدولية، والدكتورة ين كيان، مدير إدارة البحث العلمي، والدكتور جو فو، أستاذ الهندسة البيولوجية والكيميائية بكلية الزراعة.

وخلال كلمته، رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الزائر وأكد على أهمية اللقاء في دفع عجلة التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، خاصةً في مجالات التبادل الطلابي والبرامج البحثية المشتركة.

من جانبه، أعرب الدكتور شي وي فو عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الريادي لجامعة قناة السويس في دعم العلاقات الأكاديمية بين مصر والصين.

وأضاف أن جامعة هواتشي تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات الهندسة والعلوم والزراعة.

كما أعطى رئيس جامعة هواتشي، نبذة عنها ، مشيراً إلى أنها تأسست عام 1983، واضاف أنها واحدة من الجامعات البارزة في مقاطعة سيتشوان الصينية، وتضم نحو 16 ألف طالب وطالبة في تخصصات متعددة تشمل الهندسة، والعلوم، والزراعة، والفنون، والطب، والإدارة، والاقتصاد.

شهد اللقاء حضور الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، والمدير التنفيذي الصيني للمعهد السيد ماوينبو.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنفيذ برامج التبادل الطلابي، وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، وإطلاق أنشطة بحثية متقدمة في مجالات الزراعة والعلوم التطبيقية.

واختتم الدكتور ناصر مندور اللقاء بتقديم درع الجامعة إلى رئيس جامعة هواتشي، مؤكداً أن جامعة قناة السويس ستواصل تعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال شراكاتها العلمية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تُسهم في تحقيق أهداف الجامعة لتطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.