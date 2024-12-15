ترقية 885 موظفا ومنح العلاوة التشجيعية لـ 406 آخرين بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها، أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية 885 من العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشارت أمين عام الجامعة، إلي أنه تم منح العلاوة التشجيعية للعام المالي 2023 / 2024م، لنحو 406 موظف من العاملين بالمجموعات النوعية المختلفة التخصصية، المكتبة، الفنية، الحرفية، خدمات معاونة.

وأضافت، أن إدارة الجامعة حريصة على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات من خلال تحفيز العاملين والتيسير عليهم، وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة بهدف تطوير مستوى الأداء داخل إدارات الجامعة وكلياتها.