بيطرى المنوفية: قافلة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية طبلوها

المنوفية - محمد فتحى

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، على تنظم القوافل البيطرية على مستوى أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم غدا الإثنين 16 ديسمبر 2024، تنظيم قافلة بيطرية مجانية، بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية ، السادات .