اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى المنوفية: قافلة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية طبلوها

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:03 م
بيطرى المنوفية: قافلة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية طبلوها قافلة بيطرية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، على تنظم القوافل البيطرية على مستوى أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم غدا الإثنين 16 ديسمبر 2024، تنظيم قافلة بيطرية مجانية، بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية ، السادات .







مشاركة

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

بيطرى المنوفية

قوافل بيطرية

المنوفية

اخبار المنوفية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة