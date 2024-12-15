الرئيس الورسي يوجه بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط بالبحر الأسود

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق "كيرتش" في البحر الأسود.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الأحد/ - "استمع الرئيس بوتين إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ".



وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل حكومية، برئاسة سافيليف، لتنظيم عمليات الإنقاذ والتعامل مع حالة الطوارئ إثر تسرب النفط نتيجة جنوح الناقلتين "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239" بسبب عاصفة.



وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري "روسموريتشفلوت" قد أفادت بتضرر ناقلتي نفط روسيتين، كان على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.