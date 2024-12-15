اليوم السابع
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الرئيس السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:47 م
الرئيس السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الرئيس السيسى وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

 

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الرئيس السيسي عقب الاجتماع






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