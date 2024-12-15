الداخلية تنظم ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن

كتب محمود عبدالراضى - سليم على

نظمت الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن "قطاع التدريب" ندوات تثقيفية تحت عنوان (اليوم العالمى لحقوق الإنسان رؤية مصر من خلال الإستراتيجية الوطنية 2021/2026) بمشاركة طلبة وطالبات المعاهد وعدد من العاملين بالإدارة ( ضباط – أفراد – موظفين مدنيين - جنود) حاضر فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد معاونى الأمن.

تناولت الندوات عددًا من الموضوعات كان أبرزها "ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026 - دور وزارة الداخلية فى تنفيذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية – المبادرات الإجتماعية والإنسانية التى تنظمها الوزارة – جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية – جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان".



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية.