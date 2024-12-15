اليوم السابع
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الخارجية القطرية: وفد من الوزارة يصل دمشق لإكمال إجراءات افتتاح السفارة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:48 م
الخارجية القطرية: وفد من الوزارة يصل دمشق لإكمال إجراءات افتتاح السفارة قطر
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الخارجية القطرية قال إنى وفد قطري يصل إلى دمشق لتمهيد الطريق لإكمال إجراءات افتتاح السفارة في سوريا، والوفد جدد خلال لقاءاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري.

مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامض، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".

 







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