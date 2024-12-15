الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يرفض اقتراح المعارضة بتشكيل هيئة استشارية

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رفض زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بكوريا الجنوبية " كوون سيونغ-دونغ " اليوم الأحد اقتراح زعيم المعارضة "لي جيه-ميونغ" حول تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والبرلمان.



وقال "كوون" - في تصريح للصحفيين في الجمعية الوطنية وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - : "حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، لا يزال حزبا حاكما، وقد تم تعيين القائم بأعمال الرئيس بموجب أحكام الدستور"، وأضاف أن الحزب سيواصل سياسته المسؤولة كحزب حاكم حتى اللحظة الأخيرة من خلال المشاورات بين الحزب والحكومة.



وأشار إلى أن الحزب سيتخذ موقفا مسؤولا كحزب حاكم حتى نهاية فترة إدارة "يون سيوك-يول " من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الحزب والحكومة، أو على مستوى العمل بين الحزب والحكومة، داعيا أحزاب المعارضة إلى التعاون في ذلك.