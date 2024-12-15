اليوم السابع
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الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:29 ص
الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الانتهاكات مستمرة.. الاحتلال يقصف مدرسة الماجدة المكتظة بالنازحين بمدينة غزة".

وقال التقرير: "بلا سابق إنذار يواصل جيش الاحتلال غاراته على مدارس إيواء النازحين في قطاع غزة، لتقتل دون رحمة أطفالا ونساء وشيوخا، رافعا رصيد الشهداء من أبناء غزة في حرب الإبادة التي يشنها بلا رحمة".

وأضاف: "عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في غمضة عين، حينما استهدفت طائرات الاحتلال مدرستين غربي غزة، استهداف الأطفال في مدارس الإيواء المتعمد أكده تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الذي أوضح أن أكثر من 14 ألفا استشهدوا خلال الحرب على القطاع".

وتابع: "مأساة طويلة الأمد هي الأقسى في الطريق الحديث، يعيشها أبناء غزة المحاصرون من الاحتلال يقف العالم عاجزا أمام محتل خلع كل معاني الإنسانية واستبدلها بقانون الغاب".







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