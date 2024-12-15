الأمم المتحدة: ثلث سكان أفريقيا الوسطى يواجهون الجوع الحاد

كتبت: هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه وفق التقارير الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى، يواجه واحد من كل ثلاثة أشخاص في البلاد جوعًا حادًا، وهو ما يمثل المرحلة الثالثة أو ما هو أسوأ، وفقًا لتحليل جديد لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل.

وأضاف المتحدث الأممي، أن برنامج الأغذية العالمي أكد أن الوضع من المقرر أن يزداد سوءًا بين أبريل وأغسطس من العام المقبل، وإذا لم يتلقوا مساعدات إنسانية كافية، فمن المتوقع أن يواجه 2.3 مليون شخص أو 35 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك أكثر من 430 ألف رجل وامرأة وطفل معرضين لخطر الجوع في حالات الطوارئ.

وأشار المتحدث الأممي، إلى أنه بالتنسيق والحكومة يقدم برنامج الأغذية العالمي وجبات مدرسية لـ 170 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد، كما تعمل الوكالة على معالجة الأسباب الجذرية للجوع والضعف من خلال تعزيز الأنظمة وتعزيز القدرة على منع الصدمات المستقبلية وبناء القدرة على الصمود في وجهها، كما يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية للسكان المتضررين من الأزمات بما في ذلك اللاجئين السودانيين والنازحين داخلياً وكذلك العائدين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.