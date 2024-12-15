الأقصر تستضيف بطولة سباق الهجن بحاجر المساوية بإسنا 4 يناير المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، كلا من العمدة علاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الإعلامي للاتحاد، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والتي من المقرر أن تعقد يوم 4 يناير 2025

وأوضح العمدة علاء راجح، خلال اللقاء، أن البطولة التنشيطية تقام بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، مشيراً إلى مشاركة 9 محافظات وهي الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية ، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، ومن المقرر أن يحضر السباق 30 شخصية ضيوف شرف من المهتمين بالتراث من الدول العربية.

وأضاف إبن مدينة إسنا، أن الإبل التى تشارك فى السباق تتميز بأنها جمال أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجري السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجرى والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

وفى كل عام تشهد قرية النمسا بمدينة إسنا فعاليات سباقات الخيول والمرماح فى الظهير الصحراوى خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، حيث يتجمع الخيالة ونجوم المرماح من قرى ومدن محافظات الصعيد فى الموالد الشعبية للإستمتاع بسباقات الخيول، ويقول الشاب محمد نصر إبن مدينة إسنا، أنه تجمع العشرات من الأهالى وخيالة محافظات الصعيد، فى قرية النمسا للإستمتاع بسباقات الخيول خلال المولد وسط أجواء مبهجة تؤكد على سحر التراث الثقافي والشعبي فى المولد المختلفة بالصعيد.



الأقصر تستعد لإستضافة بطولة سباق الهجن بحاجر المساوية بإسنا



لقاء بحث إستضافة بطولة سباق الهجن بحاجر المساوية بإسنا