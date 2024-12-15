استمرار تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والأولمبي بمراكز الشباب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بنوادي ومراكز شباب مدينتي الزقازيق والحسينية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،إلى استمرار التعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة ( البراعم – الناشئين - الشباب – الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية – الزنكلون – الزقازيق بحري - الصالة المغطاه ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم ( 5 ) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و ( 7) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و(5) مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة , لافتاً إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت إشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

أشاد المحافظ المهندس حازم الأشموني ،بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

