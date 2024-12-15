اليوم السابع
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استشهاد 11 وإصابة 30 جراء قصف للاحتلال على مدينة غزة خلال ساعات

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:00 ص
استشهاد 11 وإصابة 30 جراء قصف للاحتلال على مدينة غزة خلال ساعات غزة
أحمد علوى

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افادت وسائل إعلام فلسطينية ، بوقوع 11 شـهيدا و30 مصابا جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة خلال الساعات الأخيرة.

وأشاء إعلام فلسطيني، ان قوات الاحتلال الاسرائيلية يشن غارة على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبدأ المئات من الفلسطينيين، مساء السبت، النزوح قسرا من منطقتين سكنيتين جنوبي قطاع غزة ومحيطهما، بعد "أوامر إخلاء" جديدة صدرت عن الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت مصادر فلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن عشرات العائلات بدأت النزوح قسرا من منطقتي القرارة ووادي السلقا، سيرا على الأقدام، متجهة إلى المناطق الغربية لوسط القطاع وجنوبه، حاملين ما تمكنوا من جمعه من أمتعة وأغطية، وسط ظروف إنسانية صعبة.


ويضطر الفلسطينيون للتنقل سيرا بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات خلال حرب الإبادة المتواصلة منذ 14 شهرا، وشح الوقود.







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