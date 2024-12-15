إيطاليا تطبق حظرًا كاملًا على التدخين بالهواء الطلق بميلانو بدءًا من يناير

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أعلنت السلطات الإيطالية تطبيق حظر كامل للتدخين في الهواء الطلق بمدينة ميلانو ابتداء من أول يناير المقبل.



وأوضحت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، اليوم الأحد، أن القرار ينص على ضرورة عدم التدخين حال وجود أشخاص بمسافة 10 أمتار، حيث سيتعرض المخالفون لغرامات مالية تصل إلى 240 يورو، منوهة بأن ذلك يتي ضمن خطة للحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.



وكانت السلطات في ميلانو قد طبقت في عام 2021 حظرًا جزئيًا للتدخين شمل محطات الحافلات والحدائق والمرافق الرياضية.