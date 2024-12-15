إزالة 33 حالة تعديات فى القصاصين ورفع 2100 طن مخلفات بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

شهد اليوم الأحد، تنفيذ 33 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 22 فدانًا وقيراطًا واحدًا و4 أسهم و4658 م2، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين، نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد 5 حالات أراضي أملاك دولة، تم رفضها بالتقنين، على مساحة 22 فدان 4 أسهم، قيراطًا واحدًا.

كما تم إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة، على مساحة 965 م2، عبارة عن بناء أسور ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة 20 حالة تعدٍّ على أرض بولاية الهيئة العامة للطرق والكباري، على مساحة 3693 م2، عبارة عن بناء أسور ومباني غير مكتملة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وفى سياق آخر، استمرت لليوم الرابع على التوالي أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة مدخل مدينة المستقبل، وكذلك رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير وقص وتهذيب الأشجار والحشائش؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع الحملة اليوم ميدانيًّا، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، عبد العزيز البعلي نائب المركز، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، والمهندسة أميمة حفني مدير إدارة تنظيم المخلفات ومروة الخولي مدير شئون البيئة.

وخلال الحملة تم رفع كميات إجمالية تصل إلي نحو 2100 طن من المخلفات بمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير، وذلك على مدار الأربعة أيام وتستمر الحملة غدًا بالدفع بعمال الأحياء الثلاثة للمساعدة في أعمال النظافة.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بمدخل مدينة المستقبل على مسافة 3كم، موجهًا مركزي الإسماعيلية وأبوصوير بالدفع بمعداتهم لدعم لجنة خدمات مدينة المستقبل، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية هو شعار المرحلة الحالية لإنجاز المهام في أسرع وقت.

وتم الدفع بلودر كبير و3 لوادر مفصلية، 3 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة نقل إسكانيًّا من معدات مركز ومدينة أبوصوير.

كما تم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة، ولودر مفصلي و3 سيارات نقل كبيرة وسيارة نقل إسكانيًّا، بالإضافة إلى سيارتين جامبو قلاب من معدات مركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى هامش الحملة التقى أعضاء مكتب متابعة المحافظ والإعلام وتنظيم المخلفات والبيئة بعدد من المواطنين؛ للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى النظافة بالمدينة، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة الإيجابية والتعاون مع لجنة خدمات مدينة المستقبل للحفاظ على ما تم والاستمرار فيه.