اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:51 ص
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إزالة الإشغالات والتعديات بسوقى الجمعة والسمك بحى ثان الإسماعيلية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:43 ص
إزالة الإشغالات والتعديات بسوقى الجمعة والسمك بحى ثان الإسماعيلية جانب من الحملة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وبحثها وسرعة حلها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام كلًا من الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، بإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع شحتة (السكة الحديد سابقًا)، وشارع سوق السمك بسوق الجمعة المتفرع من شارع عبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى تطوير ورفع كفاءة الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة؛ من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.
 







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