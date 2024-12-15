أوكرانيا تعلن إسقاط 56 طائرة روسية بدون طيار الليلة الماضية

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أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 56 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية الليلة الماضية.



وذكرت القوات الجوية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت أمس /السبت/ هجومًا على أوكرانيا بصواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز (S-300) وطائرات بدون طيار قتالية من طراز شاهد، إلى جانب أنواع أخرى من الطائرات بدون طيار من مناطق (كورسك وأوريل وبريانسك وميليروفو بروسيا).



وأضاف البيان أنه اعتبارًا من الساعة 08:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أسقطت وحدات من قوات الصواريخ المضادة للطائرات والطيران والحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 56 طائرة بدون طيار لروسيا في مناطق (تشيرنيهيف وسومي وكييف وبولتافا وتشيركاسي وخميلنيتسكي وميكولايف وخاركوف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك).



وأوضح أن 49 طائرة بدون طيار مرئية اختفت من على الرادار، بينما عادت ثلاث طائرات إلى روسيا.. وأدى إسقاط الطائرات بدون طيار إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمباني السكنية والمنازل الخاصة والمركبات والممتلكات الأخرى في مناطق متعددة من أوكرانيا، في حين يجري تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.