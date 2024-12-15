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أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن بأسواق القليوبية اليوم الأحد 15-12-2024

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:59 ص
أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن بأسواق القليوبية اليوم الأحد 15-12-2024 الخضراوات والأسماك
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث أن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق القليوبية اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024:

-      الطماطم 6 – 8.5

-      الخيار 15 -  20 جنيه

-      الفلفل 15 - 20 جنيه

-      البطاطس 10 – 15 جنيه

-      البصل 17.5 – 25 جنيه

-      الكنتالوب 20 – 25 جنيها

-      الكوسة 20 جنيه

-      خضرة المحشي 4 رابطات 5

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة المنتشرة بالأسواق

-      التفاح 50 – 60

-      الموز 20 – 25

-      الجوافة 30

-      البرتقال 15

-      اليوسفي 15

وبالنسبة لأسعار الأسماك على اختلاف أنواعها

-      سمك الثعبان 70 جنيه

-      المكرونة 80 جنيه

-      الجمبري جامبو 280

-      البساريا 30

-      المرجان 70

-      الحمام 50

-      مكرونة سويسي 130

-      البلطي البلدي 30

-      البلطي 80

-      التونة 100

-      السردين البلدي 80

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء وسعر البيع للمستهلك بلغ 80 جنيها للكيلو الواحد.

 







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