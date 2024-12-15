أخبار × 24 ساعة.. التضامن: قرعة حج الجمعيات لاختيار الفائزين الإثنين المقبل

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT لعام 2025

غدًا وزارة الصحة تطلق حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات

كيف تحصل على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام؟

الصحة: ارتفاع معدلات عدوى الفيروسات التنفسية فى الفترة من نوفمبر إلى مارس

آداب جامعة عين شمس تنشر جدول امتحانات البرامج المميزة للفصل الدراسى الأول

أسعار السلع فى سوق "اليوم الواحد" السبت 14-12-2024.. تخفيضات تصل لـ30%

وزير الإسكان: نجحنا فى تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل

زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات فى 1-1- 2025

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لوظائف السعودية بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال