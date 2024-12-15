أجواء مناخية رائعة وشمس ساطعة بكافة الأنحاء فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من شارع عاطف السادات "طرح البحر" أحد المحاور الرئيسية في محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأجواء المناخية.

وتشهد محافظة بورسعيد، طقسا خريفيا معتدلا على كافة الأنحاء من اعتدال في درجات الحرارة وسطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء .

ويمتد شارع طرح البحر من المجرى الملاحي لقناة السويس شرقاً مروراً بأحياء الشرق والعرب والمناخ، ويضم العديد من الأماكن الثقافية والترفيهية والسياحية.



شارع طرح البحر ببورسعيد



سطوع الشمس



اجواء خريفية رائعة ببورسعيد