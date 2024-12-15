اليوم السابع
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أجواء مناخية رائعة وشمس ساطعة بكافة الأنحاء فى بورسعيد.. فيديو وصور

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:42 ص
أجواء مناخية رائعة وشمس ساطعة بكافة الأنحاء فى بورسعيد.. فيديو وصور شارع طرح البحر ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من شارع عاطف السادات "طرح البحر" أحد المحاور الرئيسية في محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأجواء المناخية.

وتشهد محافظة بورسعيد، طقسا خريفيا معتدلا على كافة الأنحاء من اعتدال في درجات الحرارة وسطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء .

ويمتد شارع طرح البحر من المجرى الملاحي لقناة السويس شرقاً مروراً بأحياء الشرق والعرب والمناخ، ويضم العديد من الأماكن الثقافية والترفيهية والسياحية.

شارع طرح البحر ببورسعيد
شارع طرح البحر ببورسعيد

 

سطوع الشمس
سطوع الشمس

 

اجواء خريفية رائعة ببورسعيد
اجواء خريفية رائعة ببورسعيد

 

شارع عاطف السادات
شارع عاطف السادات

 







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