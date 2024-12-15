أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربى" تقيم احتفالية للعاملين

كتب زكى القاضى

فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالتواصل الدائم مع العاملين والعمل على رفع روحهم المعنوية، أقام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، إحتفالية بمناسبة حصول الشركة على المركز الاول علي مستوي الشركات الصناعية تحقيقاً للأرباح وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الأخرى وقيادات الشركة واللجنة النقابية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالشركة.

فى بداية الحفل نقل رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة للعاملين تحيات الوزير " محمد صلاح " وشكره لهم، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الشركة ( مصنع ١٨ الحربي )، مؤكدا على دعم الوزارة للعاملين بالشركة فيما هو قادم لتحقيق المزيد من الإنجازات .

واستعرض " جمبلاط " خلال الحفل أهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام الحالي بجهد وسواعد العاملين بالشركة، كما قامت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بتقديم درع الشركة لرئيس مجلس الإدارة تقديراً لجهوده المبذوله بالشركة .

جدير بالذكر أن شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربى ) تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، كما تقوم الشركة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يستخدم فى صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق) .