33 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر السبت

محمد جمال

استشهد 33 شخصا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا و930 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وقالت في تقريرها لليوم الـ435 من الحرب على القطاع، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106 آلاف و624 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهم للمستشفيات 55 شهيدا و170 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.