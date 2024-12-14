نقابة الأطباء: جمعية عمومية لأعضاء صندوق ادخار أبناء الأعضاء 20 ديسمبر الجارى

كتبت آية دعبس

أعلن مجلس إدارة صندوق ادخار أبناء الأطباء، عن عقده الجمعية العمومية العادية للصندوق لمناقشة ميزانية عام 2023 المنقضى، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، الساعة 11 صباحا.

وأوضحت إدارة الصندوق، أنه إذا لم يكتمل العدد القانونى فى الموعد المحدد لعقد الجمعية سينعقد الاجتماع الثانى في نفس اليوم الجمعة 20/ 12 / 20121، فى تمام الساعة 2 ظهراً.

ودعا مجلس إدارة الصندوق جميع الأعضاء لحضور الجمعية العمومية والتي من المقرر انعقدها بمقر الصندوق، أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.

وكان قد تأسس الصندوق في يناير 1991م بناء علي قرار هيئة مكتب نقابة أطباء مصر بتاريخ 14 يوليو 1998م ، وقد تم تسجيل الصندوق بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (743) بناء علي قرار الهيئة رقم (117)لسنة2000م، كما يخضع الصندوق للقانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية .

اما الغرض من الصندوق هو منح مزايا مالية للأعضاء وفقا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975م والنظام الاساسي للصندوق ، تتمثل في توفير مبلغ من المال يعين ابن او بنت الطبيب عند بلوغ سن معينة وخاصة عند بدء حياته العملية أو عند الزواج

وقد وصل عدد أعضاء الصندوق الي ( 5000 ) بإجمالي عدد وثائق 31 ألف وثيقة تقريباً في 31-12-2018، برأس المال الاحتياطي للصندوق بلغ (121.2 مليون جنيه تقريباً).