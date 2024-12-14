نصائح للسفر مع الأطفال المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه

كتب حسام الشقويرى

إذا كان السفر مع طفلك المصاب بفرط الحركة ونقص الانتباه أمرًا مرهقًا، فقد يكون من المغري البقاء بالقرب من المنزل، حتى لو كنت قلقًا بشأن ردود الفعل غير المتوقعة واحتمالية الانهيارات العصبية في الأماكن العامة، فإن الحقيقة هي أن طفلك لا يزال طفلاً، ويمكن أن تكون التجارب الجديدة ذات قيمة لا تقدر بثمن لنموه، وكذلك لصحتك العقلية، childmind

وفيما يلي بعض الاقتراحات التي قد تساعدك على التحكم في رحلتك

1. خطط لإجازتك عندما تكون الوجهات التي تريدها سهلة الوصول إليها وأكثر هدوءًا، مثل ساعات الذروة وخارج الموسم السياحي، إذا كان ذلك ممكنًا.

2. في الأماكن العامة، احتفظ بسجل ذهني للمخارج واحتفظ بخطة احتياطية للهروب المنفصل إذا لزم الأمر.

3. توقع أكبر التحديات التي قد تواجهك. على سبيل المثال، احمل معك أنشطة وطعامًا لرحلة طويلة بالطائرة أو السيارة. اشترِ سوارًا لتعريف طفلك إذا كان يهرب أحيانًا.

4. ناقش الرحلة القادمة مع طفلك وشاركه المعلومات المهمة، يمكنك حتى كتابة قصة عنها مع طفلك باعتباره الشخصية الرئيسية. اذكر الأشياء التي قد تجعله متوترًا والأشياء التي يحب القيام بها.

5. فكر في استئجار شقة أو منزل لقضاء عطلتك حتى لا تضطر إلى تناول الطعام في الخارج في كل وجبة. كما سيوفر ذلك للجميع مزيدًا من الوقت للراحة.

6. لتجنب القلق الذي يأتي مع الأماكن الجديدة، قم بزيارة مكان إجازة مألوف لديهم بالفعل تجربة جيدة.

7. إذا كان طفلك يحتاج إلى ترتيبات خاصة، فلا تتردد في طلبها.

8. إذا كان الآخرون يحدقون في طفلك، فلا تدعهم يفسدون إجازتك. ركز على جعل التجربة مفيدة لعائلتك.

9. لا تتوقع أن تحصل على إجازة مثالية، ولكن تعلم من ما نجح وما لم ينجح حتى تعرف ما يجب عليك فعله (وما لا يجب عليك فعله) في المرة القادمة.

التخطيط للنجاح

خطط لإجازتك مع مراعاة الأوقات التي تكون فيها الوجهات السياحية أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر هدوءًا. فالزحام والانتظار الطويل قد يجعل الأطفال قلقين بشكل خاص ويثيرون نوبات الغضب لديهم، لذا اذهب في أوقات غير الذروة وخارج الموسم السياحي، إذا أمكن.

في الأماكن العامة، من الجيد أن تحتفظ بسجل للمخارج، وأن يكون لديك خطة احتياطية للهروب المنفصل إذا لزم الأمر. في ساحة مزدحمة، أين أقرب مكان هادئ إذا كنت بحاجة إلى التنحي جانباً والسماح لطفلك بالهدوء؟ إذا كنت مسافرًا بالسيارة، فحاول ركن سيارتك بالقرب من المطعم أو المعالم السياحية التي تزورها، لتجنب احتمالية السير لمسافة طويلة أمام جمهور من المتفرجين .

بصفتك أحد الوالدين، عليك أن تحاول توقع المواقف التي قد تشكل أكبر التحديات التي قد تواجه الطفل. ففي رحلات الطيران، ستحتاج إلى توفير الكثير من الأنشطة والمستلزمات التي قد تشغل طفلك - الألعاب، والكتب، ودفاتر التلوين، وعلب العصير، والأفلام، وأجهزة الكمبيوتر، أو كل ما سبق. وإذا كان لديك طفل يميل إلى الهروب، فإن سوار الهوية يمنحك المزيد من راحة البال؛ كما أن إلباسه ألوانًا زاهية يجعل من الأسهل عليك أن تبقيه تحت ناظريك.

ولكن من المهم أيضًا أن تخبري طفلك بما يتوقعه من الرحلة القادمة - ما هي التجارب الجديدة التي يجب أن يتوقعها، وما الذي قد يجعلها مختلفة عن الوطن، وما قد يكون تحديًا بالنسبة له. يجب أن يعرف أين يمكنه اللجوء للحصول على المساعدة. إن تصفح صور الأماكن أو الأشخاص الذين سيقابلهم الطفل، أو سرد القصص حول تجارب العطلة الجيدة، يمكن أن يساعد الطفل في التركيز على توقعاته بطريقة إيجابية.